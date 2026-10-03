Изображение от Freepik
Происшествия

Кухня сгорела в двухкомнатной квартире в Скопине

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

За последние 24 часа в Рязанской области произошло четыре пожара. Согласно сводке МЧС, пожарным удалось справиться с одним загоранием мусора, одним возгоранием сухой травы и двумя техногенными пожарами.

В 22:04 1 октября в дежурную службу поступило сообщение о возгорании в неэксплуатируемом одноэтажном здании, расположенном в рабочем поселке Милославское. В тушении огня участвовали 7 человек личного состава и 3 единицы специальной техники.

Благодаря слаженным действиям пожарных распространение огня было остановлено. Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров, в результате чего огнем была повреждена кровля строения. Пострадавших нет.

В 13:37 2 октября спасатели получили вызов о задымлении в двухкомнатной квартире в городе Скопин. К ликвидации возгорания приступили 6 пожарных на 2 единицах техники.

Очаг пожара удалось локализовать в кратчайшие сроки. Площадь возгорания составила всего 5 квадратных метров, однако огонь успел повредить кухонное помещение. Жильцы не пострадали.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
«Настоящий полковник!»: Участник СВО встретил свою судьбу в вагоне-ресторане
Следующая статья
Павел Малков сообщил об уничтожении беспилотников над Рязанской областью
Реклама: ИП Жеглов, ИНН: 622707626902, erid: 2VtzqxFNj7Sspot_img

Популярные материалы

Происшествия

Сотрудники полиции работают на месте трагического ДТП на въезде в Рязань

По предварительной информации, в результате аварии водитель и пассажир автомобиля «Киа Спортейдж» погибли на месте происшествия.
Новости России

Штурм рассказала, что удивило ее на похоронах Соседова

Прощание с музыкальным критиком Сергеем Соседовым было продумано до...
Культура и события

Татьяна Куртукова споёт в Рязани на открытии НЦ «Россия»

5 октября в Рязани начнет работу филиал Национального центра «Россия». Главной звездой праздничной программы «Время быть вместе» станет Татьяна Куртукова.
Новости России

Синоптик назвал зону идеально комфортного климата в России

Зона идеального климатического комфорта простирается от Петрозаводска до Ростова-на-Дону,...
Происшествия

Причиной многокилометровой пробки на въезде в Рязань стала смертельная авария — соцсети

По данным ЯндексПробки, ДТП случилось на подъезде к мосту через Оку. Из-за него затруднено движение по Солотчинскому шоссе в обоих направлениях, а также по трассе со стороны Спасска.
Темы
Общество

Рязанская область предложила ориентир по росту платы за ЖКУ на 2027 год

Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области подготовило и направило в Федеральную антимонопольную службу России официальное предложение об индексе изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.
Происшествия

Двух рязанцев задержали за кражу продуктов для суши в торговом центре

Поводом для начала расследования стало заявление владельца бизнеса по изготовлению и продаже роллов и суши. Мужчина сообщил, что из его помещения в одном из городских торговых центров были похищены продукты питания.
Происшествия

Павел Малков сообщил об уничтожении беспилотников над Рязанской областью

Ночью 3 октября средства противовоздушной обороны предотвратили попытку атаки на территорию Рязанской области.
Общество

«Настоящий полковник!»: Участник СВО встретил свою судьбу в вагоне-ресторане

Олег, получив ранение на передовой, возвращался в свою часть после лечения. Вика вместе с подругами отправлялась в том же поезде на отдых.
Спорт

МХК «Рязань-ВДВ» начнет новый сезон Российской хоккейной лиги домашними матчами против «Белгорода»

Национальная молодежная хоккейная лига (НМХЛ) официально реорганизована в Российскую хоккейную лигу (РХЛ). Это важное преобразование позволило снизить возрастной ценз игроков.
Экология, природа, животные

Более 14 тысяч кустарников и сотни деревьев высадят на улицах Рязани

Всего в Рязани к посадке готовится 550 лиственных и 268 хвойных деревьев, а также более 14,5 тысячи различных кустарников.
Происшествия

БПЛА сбили над Рязанской областью ночью 3 октября

В период с 20:00 2 октября до 08:00 3 октября дежурные силы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили в общей сложности 218 украинских беспилотников самолетного типа.
Транспорт и дороги

В Рязани на месяц перекрыли движение на перекрестке улицы Попова и 1-го Совхозного проезда

Движение транспортных средств полностью закрыто на перекрестке улицы Попова и 1-го Совхозного проезда. Причиной ограничений стал капитальный ремонт теплотрассы.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье