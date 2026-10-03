Кухня сгорела в двухкомнатной квартире в Скопине

За последние 24 часа в Рязанской области произошло четыре пожара. Согласно сводке МЧС, пожарным удалось справиться с одним загоранием мусора, одним возгоранием сухой травы и двумя техногенными пожарами.

В 22:04 1 октября в дежурную службу поступило сообщение о возгорании в неэксплуатируемом одноэтажном здании, расположенном в рабочем поселке Милославское. В тушении огня участвовали 7 человек личного состава и 3 единицы специальной техники.

Благодаря слаженным действиям пожарных распространение огня было остановлено. Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров, в результате чего огнем была повреждена кровля строения. Пострадавших нет.

В 13:37 2 октября спасатели получили вызов о задымлении в двухкомнатной квартире в городе Скопин. К ликвидации возгорания приступили 6 пожарных на 2 единицах техники.

Очаг пожара удалось локализовать в кратчайшие сроки. Площадь возгорания составила всего 5 квадратных метров, однако огонь успел повредить кухонное помещение. Жильцы не пострадали.