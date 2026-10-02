Культура и события

Татьяна Куртукова споёт в Рязани на открытии НЦ «Россия»

Олеся Чугунова
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5 октября в Рязани пройдет культурная программа «Время быть вместе», посвященная открытию филиала Национального центра «Россия» в Рязанской области. Рязанцев и гостей города ждут флаговое шествие, театрализованное представление, массовый хоровод, выступление Татьяны Куртуковой и мультимедийное шоу на фасаде здания.

Торжественная церемония открытия начнется в 17:00. Одним из её ярких событий станет флаговое шествие от Рязанской ВДНХ до Национального центра «Россия». В нем примут участие более 400 человек: представители рязанских творческих коллективов, студенты, работники регионального филиала НЦ «Россия», участники «Движения Первых», а также курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища и Академии ФСИН.

Зрители услышат Государственный гимн Российской Федерации в исполнении сводного хора в составе Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, камерного хора Рязанской областной филармонии и артистов Рязанской области.

Центральное художественное событие программы — театрализованный концерт из шести тематических эпизодов, названия которых складываются в слово «РОССИЯ»: «Родина», «О регионе», «Сила», «Семья», «Искусство», «Я — это Россия». Творческие номера расскажут о людях, которые сохраняют наследие Рязанской области, создают ее настоящее и будущее, а также продемонстрируют связь региона с историей и культурой страны.

Театрализованную часть завершит масштабный хоровод, к которому смогут присоединиться зрители. Сразу после него на сцене выступит исполнительница народных и авторских песен, имя которой является символом новой волны народной музыки в России, Татьяна Куртукова. Широкую известность артистке принесла песня «Матушка», завоевавшая любовь слушателей разных поколений.

В концерте также примут участие NANSI & SIDOROV, Вахтанг, Московский государственный академический театр танца «Гжель» и артисты Рязанской области.

Ярким финалом праздника станет мэппинг-шоу. Световое представление посвящено важным страницам истории России и вкладу Рязанской области в развитие страны. В визуальной композиции соединятся символы разных эпох и узнаваемые образы региона.

Мероприятие пройдет по адресу Окский проезд, стр. 26. Посещение — бесплатное, вход свободный для всех желающих.

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