Павел Малков потребовал со всей серьезностью отнестись к штабной тренировке по гражданской обороне

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Глава региона пояснил, что встреча связана с необходимостью рассмотрения нескольких важных вопросов, среди которых подготовка и проведение штабных учений по гражданской обороне совместно с МЧС.

Штабная тренировка с органами управления и силами гражданской обороны запланирована в регионе на первую декаду октября. Павел Малков подчеркнул, что такие учения – это возможность отработать план действий в условиях, максимально близких к реальным.

«Пройдем все этапы взаимодействия всех органов управления и сил. По итогам выявим пробелы и слабые места, – сказал губернатор. – Штабная тренировка – это не формальность, прошу отнестись к ее проведению со всей серьезностью. В регионе должен быть отлаженный механизм, который реально работает. Предыдущие учения показали, что службы успешно отрабатывают свои задачи. Но такие тренировки должны быть регулярными, будем их продолжать совместно с МЧС, полицией, Росгвардией, экстренными службами, администрациями муниципалитетов, другими заинтересованными ведомствами».

Кроме того, на заседании комиссии обсуждались вопросы подготовки убежищ на значимых объектах жизнеобеспечения региона: организациях здравоохранения, предприятиях пищевой промышленности, транспорта, коммунальной сферы. По словам Губернатора, они должны быть подготовлены и использоваться в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Павел Малков отметил: «В обстановке ЧС мы должны обеспечить бесперебойную работу такой инфраструктуры и безопасность всех, кто там трудится».

В заседании приняли участие заместители Председателя Правительства региона, руководители областных министерств и ведомств, муниципальных округов, Главного управления МЧС России по Рязанской области, региональных УМВД, УФСБ, Росгвардии, Управления Роспотребнадзора, филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье – «Рязаньэнерго», АО «Газпром газораспределение Рязанская область», ГКУ Рязанской области «Противопожарно-спасательная служба».