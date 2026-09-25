Жители Рязани обсудили проект благоустройства набережной реки Павловки

В Рязани прошли общественные обсуждения проекта благоустройства зеленой зоны вдоль реки Павловки на Михайловском шоссе. Территория стала победителем онлайн-голосования в Железнодорожном районе, поэтому ее преобразование запланировано на 2027 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Встреча с горожанами собрала представителей городской администрации, активистов местных ТОС и жителей микрорайона. Первый заместитель главы муниципального образования Антон Астафьев вместе с общественниками обсудил эскизный проект будущей зоны отдыха.

Согласно представленной концепции, на набережной планируется расчистить русло реки и убрать лишнюю поросль, сохранив при этом здоровые деревья. Пустырь украсят сортовыми кустарниками и деревьями. Для удобства отдыхающих обустроят деревянный настил и террасу с видом на воду, а также сеть пешеходных дорожек. Кроме того, здесь появятся детская игровая площадка с безопасным покрытием, беседки и навесы. Территорию оборудуют уличным освещением и камерами видеонаблюдения.

В ходе обсуждения местные жители выступили с инициативой: они попросили дополнить проект спортивной зоной с турниками, тренажерами и теннисными столами. Активисты ТОС решили не откладывать вопрос и проработать установку спортплощадки через программу поддержки местных инициатив.