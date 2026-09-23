Сергей Соседов, фото: НТВ
Новости кино и ТВ

Умер журналист и музыкальный критик Сергей Соседов

Алексей Самохин
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Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов скончался на 59-м году жизни. Об этом сообщил «МК». По предварительной информации издания, смерть наступила на гастролях: критик упал с лестницы.

Корреспонденты «МК» позвонили на номер Соседова. Трубку поднял мужчина и подтвердил, что критика больше нет. Кто именно ответил, издание не уточняет.

Официального сообщения о смерти пока нет. Родные, коллеги и представители Соседова не комментировали случившееся. 

Как сообщил источник радиостанции «Говорит Москва», он умер сегодня в Нерюнгри, где находился на гастролях.

«Сегодня утром не стало нашего друга, неотъемлемой части нашей команды, сердца, души, движка проекта «Суперстар» СЕРГЕЯ СОСЕДОВА», — написал в соцсети его коллега, ведущий Вадим Такменёв.

Соседов входил в жюри шоу «Суперстар». По данным «МК», новый сезон должен выйти в ближайшие дни. Издание пишет, что известие о смерти потрясло звёзд шоу-бизнеса и многочисленных поклонников критика. У Соседова было много неосуществлённых планов.

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