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Политика

Марко Рубио рассказал об «адских» санкциях против России

Алексей Самохин
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Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что подписанный закон о санкциях против России даёт президенту Дональду Трампу рычаг, который можно применять и за пределами украинского конфликта. Использовать ли его, решит сам Трамп, сообщает РИА Новости. 

Трамп подписал документ 19 сентября. Закон разрешает ему вводить пошлины до 100% на товары из стран, которые входят в пятёрку крупнейших покупателей российских нефти и газа. Ещё он позволяет поднять пошлины до 500% на российские товары, которые ввозят в США.

Рубио рассказал об этом журналистам. «Теперь у президента есть инструмент», — сказал он. По его словам, сфера применения закона шире, чем ситуация между Россией и Украиной.

Как именно использовать пошлины, будет решать Трамп. Он же будет сам объявлять о таких шагах. Госсекретарь добавил, что закон разрешает президенту делать исключения в отдельных случаях, если это нужно в интересах национальной безопасности.

Речь идёт о мерах против двух групп: самой России и стран, которые покупают её сырьё. Пошлины в 100% на товары из таких стран могут ударить по мировой торговле.

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