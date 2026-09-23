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Транспорт и дороги

Рязанцы пожаловались губернатору на сбои в «Умном транспорте», в администрации ответили

Алексей Самохин
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Жительница Рязани Галина Грушина пожаловалась губернатору Павлу Малкову на то, что не работает мобильное оповещение о движении автобусов. Под её комментарием ответила администрация города: на маршрут № 58 сейчас выходят всего четыре автобуса.

Комментарий появился 23 сентября на странице губернатора ВКонтакте. Грушина написала, что летом сайт «Умный транспорт» работал отлично, а сейчас не все маршруты показывают местоположение автобусов. Как пример она привела маршрут № 58 по улице Высоковольтной. Он востребованный, но информации о нём нет.

Женщина напомнила, что впереди осень и зима, когда без точных данных о транспорте на остановке ждать особенно тяжело. Она предложила создать информационный канал по транспорту в мессенджере «Макс».

Ответ пришёл от администрации Рязани. В нем сообщили, что перевозчика уведомили о необходимости выпустить на линию автобусы «в полном объёме» и обеспечить регулярное движение. Сколько машин должно ходить по маршруту, в ответе не уточнили.

Сбои в показе местоположения администрация объяснила нестабильной работой системы ГЛОНАСС. Из-за этого возможны неполадки в передаче данных. Сейчас перевозчики заново подключаются к системе. Когда закончится переподключение, не сообщили. Администрация принесла извинения за неудобства.

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