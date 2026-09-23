С 1 октября изменятся правила возврата товаров на WB, «Озоне» и других маркетплейсах

С 1 октября 2026 года маркетплейсы и интернет-магазины будут обязаны давать покупателям выбор, как именно вернуть товар: курьером, через пункт выдачи или почтой. Раньше площадки сами решали, каким способом принимать возвраты, сообщает портал «Банки.ру».

Изменения вводит закон о платформенной экономике. Он регулирует отношения между цифровыми платформами, продавцами, покупателями и владельцами пунктов выдачи заказов. Часть норм закона напрямую касается защиты прав тех, кто покупает товары дистанционно.

Главное новшество коснётся возврата товаров надлежащего качества, купленных онлайн. Сейчас маркетплейсы часто устанавливают единственный удобный им вариант возврата, например только личный визит в пункт выдачи или в розничный магазин сети. С октября продавец лишится права навязывать один способ.

Покупатель сможет выбрать любой удобный вариант: отправить товар курьерской службой, отнести в пункт выдачи заказов или воспользоваться почтой. При этом маркетплейсы обязаны открыто публиковать информацию о праве на возврат и обо всех доступных способах. Расходы на пересылку товара при возврате по-прежнему будет нести покупатель.

Новая норма распространяется не на все покупки. Речь идёт только о товарах надлежащего качества, приобретённых дистанционно. Для покупок в обычных офлайн-магазинах порядок возврата останется прежним.

Изменится и сама процедура оформления заявки. Теперь подать её можно будет прямо через личный кабинет на сайте или в приложении маркетплейса. Площадки обязаны технически обеспечить такую возможность, а если оплата проходила через саму платформу, то и организовать возврат денег.

Деньги за возвращённый товар должны прийти в течение десяти дней с момента, когда покупатель оформил возврат. Раньше сроки и порядок этой процедуры каждая площадка определяла самостоятельно.

Для читателей это значит, что перед покупкой на маркетплейсе стоит обращать внимание на новые правила возврата в карточке товара или в разделе с условиями доставки. Если продавец будет ограничивать способы возврата вопреки закону, у покупателя появится законное основание для жалобы.