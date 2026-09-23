В Рязани стартовали «Дни международного бизнеса»

23 сентября в Рязани стартовал IX Деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области» — крупнейшее международное мероприятие региона в экономической сфере. Об этом сообщила заместитель председателя регионального правительства Юлия Швакова на своей странице в соцсети. Участниками форума станут более 300 представителей бизнес-сферы региона и иностранных государств, органов исполнительной власти и институтов поддержки предпринимательства, а также члены международных сообществ и организаций. В числе гостей в этом году — участники из Беларуси, Китая, Киргизии, Туркмении, Узбекистана, Таджикистана, Вьетнама, Индонезии и Малайзии.

В первый день форума состоялась биржа контактов с компаниями из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Китая, Туркменистана, Вьетнама, Индонезии, Малайзии. В переговорах приняли участие около 40 рязанских и 19 иностранных предприятий, заинтересованных в сотрудничестве. «Рязанский бизнес был представлен производителями двух ведущих экспортных отраслей — строительной и пищевой промышленности. Общение в формате биржи контактов позволило переговорщикам с обеих сторон получить более конкретную информацию о товарах и услугах, установить личные контакты и ускорить процесс заключения соглашений», — отметила Юлия Швакова.

В этот же день в рамках федерального партпроекта «Предпринимательство» состоялась первая страновая секция форума, посвященная торговле со странами Средней Азии. «Этот регион является одним из самых перспективных для увеличения экспорта, при этом порядок поставок имеет определенные особенности, которые необходимо изучить для успешного выхода на среднеазиатские рынки», — подчеркнула Юлия Швакова.

На секции спикеры рассказали, какие экспортные ниши на рынке государств Средней Азии доступны рязанским предприятиям, об особенностях оформления документации и упаковки товара, правилах проведения расчетов с иностранными партнерами. Представитель компании «Себистон» Амридин Зарипов рассказал о развитии строительной отрасли Таджикистана, а сотрудники рязанской компании «Агромарт» поделились своим опытом торговли с предприятиями Средней Азии.