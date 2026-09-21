Фото с сайта Правительства Рязанской области
Экономика и бизнес

Опыт Рязанской области по госзакупкам через маркетплейсы внедрят по всей стране

Анастасия Мериакри
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Губернатор Рязанской области Павел Малков, возглавляющий комиссию Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», принял активное участие в работе XI Московского финансового форума. В ходе профильной сессии по оздоровлению региональных финансов, модератором которой выступил депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров, глава региона представил успешные цифровые практики и инициативы по реформированию контрактной системы.

Одной из ключевых тем выступления Павла Малкова стал позитивный опыт Рязанской области в сфере малых государственных закупок. Субъект стал первым в России, кто апробировал механизм закупок через электронные маркетплейсы.

«Рязанская область первой в стране попробовала механизм госзакупок через маркетплейсы. Школы и колледжи покупали канцтовары, мебель, компьютерную технику, учебное оборудование. Все подтверждают удобство, скорость и снижение издержек. Президент дал поручение на введение этого механизма», – сказал Павел Малков.

По его словам, с октября этот успешный эксперимент стартует на федеральном уровне и продлится два года. При этом глава региона уверен, что практику необходимо масштабировать уже сейчас, распространяя ее на сферы здравоохранения, спорта и культуры. Высокую оценку получила и электронная площадка Правительства Москвы, которую Павел Малков назвал удобным инструментом не только для быстрых закупок, но и для продвижения местных производителей.

Не менее важным блоком стали предложения губернатора по совершенствованию Федерального закона № 44-ФЗ. Павел Малков подчеркнул необходимость смены парадигмы: система должна перейти от тотального контроля за заполнением бумаг к оценке конечного результата.

Особое внимание глава региона уделил проблеме недобросовестных подрядчиков в строительстве. Текущая процедура их замены занимает слишком много времени, что ведет к срыву сроков, финансовым потерям и социальному напряжению. Малков предложил законодательно упростить этот процесс. Кроме того, он выступил за оптимизацию и систематизацию требований к современным строительным объектам, чтобы избежать их бесконтрольного накопления и, как следствие, необоснованного удорожания проектов.

Напомним, Московский финансовый форум проводится уже десять лет по инициативе Минфина России и Правительства Москвы, объединяя федеральных и региональных чиновников, топ-менеджмент крупного бизнеса и ведущих экономических экспертов страны.

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