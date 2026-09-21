Системы ПВО сбили 45 дронов над регионами России, включая Рязанскую область

Согласно официальной сводке Министерства обороны Российской Федерации, днем 21 сентября над территорией Рязанской области были перехвачены и уничтожены вражеские беспилотные летательные аппараты.

В ведомстве уточнили, что в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурные расчеты ПВО отразили 45 беспилотников самолетного типа. Воздушные цели ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Рязанской областей, а также над Республикой Башкортостан и Республикой Крым.

При этом в министерстве не стали уточнять, какое именно количество дронов было сбито непосредственно над небом Рязанщины, отметив лишь сам факт успешной работы систем ПВО в регионе. Информации о пострадавших или разрушениях на земле в данной сводке не содержится.