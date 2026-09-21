Новый налог предложили ввести в РФ — на восстановление после атак БПЛА. В Госдуме уже дали комментарий

Депутат Госдумы Николай Арефьев выступил против налога на восстановление после атак беспилотников. Идею, по данным СМИ, прорабатывает Минфин. Арефьев считает, что новая нагрузка ударит по экономике. Об этом он рассказал NEWS.ru.

Парламентарий не стал подбирать мягких слов. «Вводить налог на восстановление разрушенного дронами хозяйства, топливно-энергетического или любого другого, на мой взгляд, это бред сумасшедшего», — заявил он. Госдума, по его словам, этот вопрос не обсуждает.

Он напомнил, что таких налогов в стране раньше не вводили. Пока идёт вооружённый конфликт, разрушения будут продолжаться, и Арефьев задал вопрос: сколько налогов придётся придумать, чтобы восстановить всё хозяйство? Бюджет, по его мнению, не нужно поддерживать за счёт налогов.

Депутат предлагает идти в обратную сторону и снижать налоговую нагрузку. Тогда, считает он, экономика будет расти, а в стране появится больше собственного производства. Сейчас, по его наблюдениям, многие предприятия не вкладывают свободные деньги в развитие, а кладут их на банковские депозиты и живут на проценты. Такой подход, уверен Арефьев, нельзя делать нормой для всей экономики.

Разговор о новых сборах идёт на фоне планов по бюджету. Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что федеральный бюджет на 2027 год заложат с дефицитом около 2% ВВП. Рисков, по его словам, это не создаёт.

Решения о введении налога нет. Жителям Рязани беспокоиться не стоит.