Рязанцам объяснили, когда включают сирену при атаке БПЛА

Представители Минцифры Рязанской области в комментариях на странице губернатора Павла Малкова ответили на вопрос, при каких случаях включают сирену оповещения во время атаки БПЛА.

«Все решения о применении систем оповещения принимаются, исходя из оперативной обстановки и требований безопасности, — говорится в сообщении. — Сирены в первую очередь используются в ситуациях, когда требуется немедленное массовое оповещение и массовое укрытие людей. При угрозе БПЛА применяются другие каналы информирования: официальные сообщения, push-уведомления и СМС-рассылка с рекомендациями по безопасности. В случае атак беспилотников жителям рекомендуется оставаться в помещении и отойти от окон.

Также информирование населения проводится в максимально короткие сроки через мессенджер MAX (группа Оповещение Рязанская область), где публикуют короткие и проверенные сообщения о чрезвычайных ситуациях, погодных изменениях, воздушной обстановке по БПЛА и других событиях, влияющих на безопасность».

Беспилотная опасность в Рязани сегодня объявлялась ночью, а также вечером. Сейчас объявлен отбой опасности.