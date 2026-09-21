Фото: Анна Пономарева, со страницы Павла Малкова ВК. 
Новости Касимова

В Минтрансе высказались о состоянии дороги в Касимовском округе 

Алексей Самохин
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Представители Минтранса Рязанской области в комментариях на странице губернатора Павла Малкова ответили на претензию жительницы к состоянию дороги в Касимовском округе.

Пользовательница Сети попросила обратить внимание на то, как трасса выглядит после ремонта.

«Вот так выглядит «ремонт» дороги Крутоярский — Лашма после всех обещаний, — написала она. — Ямы превратили в бугры — едешь как по стиральной доске. А кусок дороги посередине вообще оставили без ремонта. По нему каждый день возят детей на школьных автобусах.  Прокуратура проверяла эту дорогу ещё в 2024 году. ГИБДД выдала предписание в июле 2026. Результат — на фото».

Чиновники сообщили, что в этом сезоне сделали всё возможное в рамках обслуживания дороги. 

«Ямочный ремонт провели там, где дорожное основание ещё позволяло работать локально, — говорится в ответе. —  Второй участок значительно изношен. Наши специалисты подтвердили это после его обследования дорожной лабораторией. Сейчас мы активно ищем источники финансирования, чтобы как можно скорее провести его замену».

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