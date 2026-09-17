Фото: https://vk.ru/koldan_kasimov
Новости Касимова

Житель Касимовского округа установил флаг родного края на высоте 5800 метров в Гималаях

Анастасия Мериакри
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Житель Касимовского округа Владимир Колданов покорил одну из самых труднодоступных точек планеты, установив флаг муниципалитета на одной из самых высокогорных дорог мира. О выдающемся достижении земляка сообщил глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов.

В составе северной мотоэкспедиции Владимир Колданов добрался до гималайского перевала Умлинг-Ла. Его высота составляет 5800 метров над уровнем моря, что даже превышает высоту самой высокой точки Европы и России — горы Эльбрус (5642 метра).

Путь к вершине занял две недели и проходил в экстремальных условиях: участники экспедиции преодолевали бесконечные горные серпантины, сталкиваясь с низкими температурами и сильным разрежением воздуха. Несмотря на все трудности, на самой вершине путешественник водрузил флаг Касимовского округа.

Глава администрации округа Иван Бахилов высоко оценил этот поступок, назвав его настоящим мужским подвигом.

«Это знак того, что касимовская земля — земля сильных, смелых и целеустремленных людей. Там, где трудно дышать и проверяется характер, наш флаг гордо развевается над облаками», — подчеркнул чиновник.

По словам Ивана Бахилова, Владимир Колданов стал отличным примером для молодежи и наглядно доказал, что жители района способны прославлять родной край далеко за его пределами.

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