Нежилое здание сгорело в Касимовском округе

За сутки пожарно-спасательные подразделения Рязанской области ликвидировали шесть пожаров. Два из них произошли из-за возгорания мусора, еще четыре относятся к техногенным.

11 сентября в 18:27 пожар произошел в доме сезонного проживания в деревне Клетки Старожиловского муниципального округа. На место направили семь пожарных и две единицы техники. Огонь распространился на площади 72 квадратных метра и полностью уничтожил дом.

12 сентября в 02:17 спасатели получили сообщение о пожаре в нежилом здании в селе Малеево Касимовского муниципального округа. В тушении участвовали семь человек и две единицы техники.

Площадь возгорания составила 48 квадратных метров. Здание полностью уничтожено огнем.

Еще один пожар произошел 12 сентября в 09:17 в селе Печерники Михайловского муниципального округа. Там загорелось неэксплуатируемое здание. На месте работали пять пожарных и две единицы техники.

Ещё один пожар случился в Рязани. Там горел автомобиль.