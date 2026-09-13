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Новости России

Эксперт раскрыл маршруты, по которым дроны атаковали Кубань

Алексей Самохин
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В ночь на 13 сентября беспилотники ВСУ попытались атаковать Краснодарский край. В Славянском районе после падения обломков одного из БПЛА загорелось предприятие, поврежден газопровод. Военный эксперт Алексей Анпилогов в комментарии «АиФ» рассказал о возможных маршрутах, которыми украинские беспилотники могли двигаться к Кубани.

По его словам, один из вариантов предполагает запуск дронов через юг Запорожской и Херсонской областей. Этот маршрут, считает эксперт, сложнее использовать из-за плотного прикрытия российских войск средствами ПВО.

«Кубань — это южное направление. Есть достаточно сложный маршрут запусков дронов ВСУ через юг Запорожской области и через Херсонскую область», — пояснил Анпилогов.

Другой возможный путь связан с Одессой и акваторией Черного моря. В таком случае беспилотники могут выйти к району Анапы, затем пройти над прибрежной полосой и направиться вглубь Краснодарского края.

«Если посмотреть статистику, то в основном противник использует маршрут через Чёрное море, потому что вариант через юг Херсонской и Запорожской областей серьёзно прикрыт нашими полевыми ПВО, там прорыв дронов осуществить труднее», — отметил эксперт.

Таким образом, при атаках на Кубань беспилотники могут использовать маршрут со стороны Черного моря. 

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