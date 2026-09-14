Фото: Рязанский театр кукол
Культура и события

Премьера в Рязани: «Ёжик и Медвежонок. Времена года»

Алексей Самохин
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12 сентября в Рязанском театре кукол состоялась премьера спектакля «Ёжик и Медвежонок. Времена года» по мотивам сказок Сергея Козлова. Постановка режиссёра Урсулы Макаровой создана для семейного просмотра — она понятна и близка и детям, и взрослым. Возрастное ограничение на афише: 0+, но спектакль рекомендован для зрителей с 4 лет. 

Урсула Макарова, режиссер спектакля: 

«Сказки Сергея Козлова мне знакомы с детства, как и многим другим. Нежные, философские, абсурдные, кажется, — будто они специально созданы для театра кукол, где, словно по волшебству, руки артиста оживляют кукол, вкладывают в них жизнь

Сейчас такие сказки нужны, так как мы живём в бешенном ритме — много работы, дел, задач… Нет времени на то, чтобы остановиться, выдохнуть и просто понаблюдать за тем, как плавно падает осенний листочек или мерцают звёзды. Их же протирает Ёжик, иначе их будет не видно».

Это история о простых, но очень важных вещах: о нежности, грусти и радости, о том, как непросто бывает обнять и утешить близкого. Ведь внутри каждого из нас целое море. 

Зрителя ждёт путешествие по четырём сезонам: вместе с героями они увидят, как сменяют друг друга времена года, как растут мечты.

За сценографию отвечает Анна Репина, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», а за световое оформление — Георгий Горазеев. Актёрский ансамбль — Дарья Ефремова, Валерий Рыжков, Василий Уточкин и Николай Даньшин — расскажут историю, которая будет интересна и детям, и взрослым.

Аннотация:

Жил-был лес. Самый обыкновенный. А в лесу жили сказки. Чуть-чуть волшебные. В них не было чудовищ, а чудеса были тихие, нежные, неспешные. И все здесь было на своем месте и вовремя. Весна. Лето. Осень. Новый год…

Можно бесконечно любоваться тем, как сменяют друг друга времена года, растут мечты и деревья, река бежит мимо, не изменяясь, а Ежик и Медвежонок отражаются в реке и смотрят в небо. О чем они думают? О чем мечтают? Что чувствуют?

Пока один чувствует себя морем, другой не знает, как его обнять и утешить. Ведь море необъятное. А чувства такие сильные! Грусть, радость, нежность, чувство прекрасного и даже чувство юмора… Это так по-человечески!

В мире Ежика и Медвежонка четыре сезона и больше пятидесяти сказок, а чудес — видимо невидимо. Хватит на всех мечтателей. 

Режиссер-постановщик: Урсула Макарова

Художник: Анна Репина, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска».

Роли исполняют:

Дарья Ефремова, Валерий Рыжков, Василий Уточкин и Николай Даньшин.

Билеты можно приобрести в кассе или на официальном сайте.

Фото: Рязанский театр кукол
Фото: Рязанский театр кукол
Фото: Рязанский театр кукол
Фото: Рязанский театр кукол
Фото: Рязанский театр кукол

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