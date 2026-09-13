Команда «Союз» собрала овации в Рязани. Как это было: большой фоторепортаж 

В субботу, 12 сентября, в Рязанской областной филармонии прошёл фестиваль КВН «Поющий косопуз-2026». Подарком для зрителей стало выступление команды «Союз» — чемпиона Высшей лиги.

Организаторы фестиваля обещали «бомбическое выступление легендарного коллектива» и ожидания зрителей оправдались. Артисты просто взорвали зал и сорвали овации. Каждая фраза заставляла рязанцев смеяться от души, а голоса участников команды, которая считается одной из самых музыкальных в КВН, восхищали ценителей пения.

«7 инфо» публикует фоторепортаж с выступления. Если вы не попали в зал, посмотрите, как это было, если наслаждались выступлением лично — вспомните отличную атмосферу!