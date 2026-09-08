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Культура и события

Фильмы для детей и взрослых: что посмотреть в кинотеатрах Рязани

Дарья Петухова
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Плохая сентябрьская погода – это хороший повод провести вечер в кино. Собрали подборку фильмов разных жанров и возрастных рейтингов, которые сейчас идут в кинотеатрах Рязани.

Лунтик. Обратная Сторона Луны (6+)

– Анимация. Россия

– Продолжительность: 1 час 22 минуты

– Лунтик узнаёт, что его папа когда-то исчез на обратной стороне Луны, и решает не ждать его возвращения. Вместе с Кузей он отправляется на поиски, а следом за друзьями увязываются Вупсень и Пупсень. Впереди у компании – путешествие туда, где ещё не ступала нога обычного исследователя.

Не по-детски (16+)

– Комедия. Россия

– Продолжительность: 1 час 42 минуты

– После скандала в прямом эфире телеведущий Марк Николаев пытается восстановить репутацию и разыскивает Наташу – выпускницу детского дома, победа которой в музыкальном шоу вызвала общественный конфликт. Попытка исправить ситуацию приводит Марка к знакомству с реальностью за пределами телевидения и соцсетей.

Мой папа — медведь 2 (6+)

– Комедия. Россия

– Продолжительность: 1 час 35 минут

– Повзрослевшая Маша решает найти папе Мише пару, но идея оборачивается ссорой. Отец увозит дочь на дачу, однако после очередного конфликта Маша сбегает в лес, где встречает маленького медвежонка, оставшегося без родителей из-за браконьеров. Так для них начинается совместное приключение.

Миа и монстры (6+)

– Анимация. Германия

– Продолжительность: 1 час 21 минута

– Миа мечтает доказать, что монстры действительно существуют и вовсе не так страшны, как о них рассказывают. Вместе с другом Квентином она попадает в Академию Ротвуд, где учатся дети-монстры, и вынуждена скрывать, что сама человек. Теперь Мие предстоит попытаться примирить два враждующих мира.

Мятеж (18+)

– Боевик. Великобритания

– Продолжительность: 1 час 41 минута

– Бывший спецназовец и полицейский Коул Рид работает охранником у миллиардера, пока его работодателя не убивают неизвестные. Теперь подозрение падает на самого Рида. Скрываясь от полиции, мужчина начинает охоту на настоящих виновных.

Бегущая (16+)

– Триллер. Великобритания

– Продолжительность: 1 час 30 минут

– Подготовка к важнейшему делу в карьере Майи прерывается страшным звонком – её маленький сын похищен. Чтобы вернуть ребёнка, адвокат должна следовать указаниям неизвестного и пересечь весь Лондон, принимая решения, от которых зависит его жизнь.

Сыграть в ящик (18+)

– Триллер. Великобритания

– Продолжительность: 1 час 44 минуты

– Муж готовит инсценировку собственной смерти, чтобы обмануть окружающих, но его жена замышляет настоящую расправу. Когда планы супругов сталкиваются, их противостояние превращается в смертельную игру, где выжить сможет только один.

Марсианин (2015) (16+)

– Фантастика. США

– Продолжительность: 2 часа 21 минута

– После аварийной эвакуации с Марса инженер Марк Уотни остаётся один на враждебной планете, без связи с Землёй и надежды на скорое спасение. Его главная задача: выжить на имеющихся запасах и продержаться четыре года до прибытия следующей экспедиции. (Показ состоится в рамках предсеансного обслуживания)

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