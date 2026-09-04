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Культура и события

Концерты, фестивали и экскурсии: что посетить в Рязани в первые выходные сентября

Дарья Петухова
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Даже плохая и дождливая погода не должна испортить первые выходные сентября. В городе подготовили насыщенную программу с самыми разными форматами мероприятий. В ближайшие дни можно будет отправиться на концерт, фестиваль, заглянуть на культурную программу или просто провести время всей семьёй. Собрали самые интересные события первых сентябрьских выходных.

5 сентября, суббота

МКЦ

Концерт группы «САДко» (6+) – 5 сентября в 18:00. На сцене выступит популярное трио «САДко» с программой, наполненной доброй энергией, живой музыкой и любимыми песнями.

Рязанская ВДНХ

Фестиваль «Кузница традиций» (6+) – с 15:00 до 21:30. На фестивале пройдут мастер-классы от Союза кузнецов, а также занятия по чеканке монет, резьбе по коже и дереву. На маркете «БАЗАР» мастера представят изделия ручной работы. Музыкальную программу дополнят выступление группы «Вечёрка» и концерт хедлайнера «Калевала». Финалом станет огненное шоу команды «Бест Шоу».

Музей-заповедник С.А. Есенина в Константинове

Открытие «Есенинских дней» (6+) – 13:00. На главной сцене выступят «Есенин-квартет» и ансамбль «Радуница. Также прозвучат стихотворения Сергея Есенина в исполнении артистов. Вход – по единому или прогулочному билету.

ЦПКиО

Концертно-развлекательная программа «Многоликая Россия» (0+) – 17:00. На сцене выступят русские, цыганские, мордовские, татарские и еврейские творческие коллективы. В программе – народная музыка, песни и танцы, знакомящие с культурой и традициями разных народов России. Вход свободный.

6 сентября, воскресенье

МКЦ

Концерт группы «САДко» (6+) –18:00. На сцене выступит популярное трио «САДко» с программой, наполненной доброй энергией, живой музыкой и любимыми песнями.

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