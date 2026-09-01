7инфо разыгрывает билеты на «Поющего косопуза» и концерт команды «Союз»

7инфо, официальный партнёр события, запускает розыгрыш билетов на традиционный музыкальный фестиваль КВН «Поющий косопуз» (12+). В этом году рязанцев ждёт не просто юмор и музыка, а настоящий подарок: хедлайнером фестиваля станет команда «СОЮЗ» (18+) — чемпионы Высшей лиги, звёзды ТВ.

12 сентября в 19:00 в Рязанской областной филармонии пройдёт традиционный музыкальный фестиваль КВН «Поющий косопуз». Событие уже стало для Рязани визитной карточкой — ежегодно оно собирает сотни любителей КВН и хорошей музыки. Участие в фестивале примут лучшие команды Рязанской области и коллективы из других регионов России. В программе — традиционные награды: «косопузы» трёх степеней, «Мисс Голос» и «Мистер Голос», «Лучшая шутка Фестиваля», «Лучший музыкальный номер» и «Самая поющая команда». Но главный сюрприз вечера — выступление звёздного гостя, команды «СОЮЗ». Их концерт станет финальным аккордом фестиваля и удвоит позитивные эмоции всех зрителей.

Приобрести билеты можно по ссылке. Бесплатные билеты на игру можно получить в студклубах и профкомах вузов и сузов города, а также у играющих команд.

7инфо разыгрывает билеты на «Поющего косопуза» среди подписчиков в канале в Max и в сообществе ВКонтакте. Итоги подведут вечером 10 сентября.

Успейте стать обладателем заветных билетов и проведите 12 сентября в филармонии в компании лучших шуток, музыки и звёзд КВН.