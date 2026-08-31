Движение Первых Рязанской области проведёт региональный праздник, посвящённый Дню знаний

1 сентября с 14:00 до 18:00 в парке Рязанского Дворца Первых ( ул. Есенина, 46) пройдёт праздник, посвящённый Дню знаний «Первые в первом». Участниками могут стать школьники, студенты, педагоги и родители.

«Первое сентября – день, когда традиционно начинается учебный год. Вместе с Движением Первых второй год этот праздник пройдет в необычном формате – свои двери распахнёт «НЕшкола», где вместо привычных школьных уроков участников будут ждать интерактивные площадки. Ждём всех рязанцев на празднике!», – рассказала Татьяна Косачева, Председатель совета регионального отделения Движения Первых Рязанской области.

Дворец Первых на один день превратится в пространство для экспериментов, где привычные школьные предметы получат приставку «НЕ» и предстанут в совершенно новом свете. Так, на площадке «НЕхимия» участники смогут стать непосредственными наблюдателями и участниками ярких химических экспериментов. Площадка «НЕфизика» предложит гостям познакомиться с законами механики, электричества и оптики через интерактивные опыты. В зоне «НЕастрономия», или космической площадке, посетители узнают о строении Вселенной, планетах Солнечной системы, а также смогут принять участие в тематических викторинах и наблюдениях. Творческие способности гостей раскроются на площадке «НЕлитература» где состоятся мастер-классы по актерскому мастерству. Участники освоят основы сценической речи, пластики и импровизации, узнают, как правильно работать с текстом, передавать эмоции и удерживать внимание зрителя. Кроме того все желающие смогут принять участие в тематическим площадках «НЕистория», «НЕобществознание», «НЕинформатика» и других.

Параллельно с работой интерактивных зон состоятся торжественные церемонии награждения, приуроченные к началу учебного года. Знак Движения Первых «Мой папа – Герой» получат дети участников Специальной военной операции. Напомним, знак является символом признания подвига защитников Отечества и выражением глубокой благодарности их семьям. Идея об учреждении знака в Рязанской области была принята на заседании Координационного совета при Губернаторе региона в конце 2025 года. Знак Губернатора Рязанской области «Школьному активисту» будет вручен ребятам, имеющим достижения в общественной деятельности региона. Также в рамках Дня знаний пройдёт торжественная церемония вступления в Движение Первых. Ритуал вступления в Движение Первых является важной традицией участников и означает осознанное включение детей и молодёжи в активную совместную деятельность.

Юные гости праздника – первоклассники, станут главными героями дня. Для них пройдёт торжественная церемония посвящения в первоклассники.

Кроме того, в праздничный день будут отмечены победители конкурса первичных отделений Движения Первых. В этом году в Рязанской области 13 первичных отделений получат денежные премии на улучшение инфраструктуры, закупку оборудования и новые проекты. Общая сумма выигрыша в регионе составила 3 млн.рублей.

Участие в празднике не требует регистрации, вход свободный, 0+