Общество

Движение Первых Рязанской области проведёт региональный праздник, посвящённый Дню знаний

Олеся Чугунова
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1 сентября с 14:00 до 18:00 в парке Рязанского Дворца Первых ( ул. Есенина, 46) пройдёт праздник, посвящённый Дню знаний «Первые в первом». Участниками могут стать школьники, студенты, педагоги и родители.

«Первое сентября – день, когда традиционно начинается учебный год. Вместе с Движением Первых второй год этот праздник пройдет в необычном формате – свои двери распахнёт «НЕшкола», где вместо привычных школьных уроков участников будут ждать интерактивные площадки. Ждём всех рязанцев на празднике!», рассказала Татьяна Косачева, Председатель совета регионального отделения Движения Первых Рязанской области.

Дворец Первых на один день превратится в пространство для экспериментов, где привычные школьные предметы получат приставку «НЕ» и предстанут в совершенно новом свете. Так, на площадке «НЕхимия» участники смогут стать непосредственными наблюдателями и участниками ярких химических экспериментов. Площадка «НЕфизика» предложит гостям познакомиться с законами механики, электричества и оптики через интерактивные опыты. В зоне «НЕастрономия», или космической площадке, посетители узнают о строении Вселенной, планетах Солнечной системы, а также смогут принять участие в тематических викторинах и наблюдениях. Творческие способности гостей раскроются на площадке «НЕлитература» где состоятся мастер-классы по актерскому мастерству. Участники освоят основы сценической речи, пластики и импровизации, узнают, как правильно работать с текстом, передавать эмоции и удерживать внимание зрителя. Кроме того все желающие смогут принять участие в тематическим площадках «НЕистория», «НЕобществознание», «НЕинформатика» и других.

Параллельно с работой интерактивных зон состоятся торжественные церемонии награждения, приуроченные к началу учебного года. Знак Движения Первых «Мой папа – Герой» получат дети участников Специальной военной операции. Напомним,  знак является  символом признания подвига защитников Отечества и выражением глубокой благодарности их семьям. Идея об учреждении знака в Рязанской области была принята на заседании Координационного совета при Губернаторе региона в конце 2025 года. Знак Губернатора Рязанской области «Школьному активисту» будет вручен ребятам, имеющим достижения в общественной деятельности региона.  Также в рамках Дня знаний пройдёт торжественная церемония вступления в Движение Первых. Ритуал вступления в Движение Первых является  важной традицией участников и означает осознанное включение детей и молодёжи в активную совместную деятельность.

Юные гости праздника – первоклассники, станут главными героями дня. Для них пройдёт торжественная церемония посвящения в первоклассники.

Кроме того, в праздничный день будут отмечены победители конкурса первичных отделений Движения Первых. В этом году в Рязанской области 13 первичных отделений получат денежные премии на улучшение инфраструктуры, закупку оборудования и новые проекты. Общая сумма выигрыша в регионе составила 3 млн.рублей.

Участие в празднике не требует регистрации, вход свободный, 0+

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