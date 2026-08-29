Губернатор Павел Малков поздравил рязанцев с Днём города

Сегодня, 29 августа, Рязань отмечает свой 931-й день рождения. Губернатор Рязанской области Павел Малков обратился к жителям с поздравлением, отметив богатую историю города и его динамичное развитие.

Глава региона подчеркнул, что за девять веков Рязань многое пережила, но смогла не только сохранить свое наследие, но и стать современным, растущим городом. Особое внимание в своем обращении он уделил жителям, которые, по его словам, являются главной силой Рязани.

«Сила Рязани – это её люди: трудолюбивые, талантливые и неравнодушные. Учителя и врачи, инженеры и рабочие, строители и военные, предприниматели, учёные, деятели культуры. Из таких людей складывается характер города», – сказал Павел Малков.

Губернатор также заявил, что власти делают всё возможное, чтобы в Рязани было комфортно жить, учиться, работать и растить детей, а также чтобы молодое поколение связывало своё будущее с родным городом. Он выразил уверенность, что совместными усилиями рязанцы сделают свой любимый город ещё сильнее, красивее и уютнее.