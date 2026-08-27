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Транспорт и дороги

Малков анонсировал перевод 17 маршрутов Рязани на регулируемый тариф к 2027 году

Анастасия Мериакри
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Губернатор Рязанской области Павел Малков в ходе прямого эфира с жителями 27 августа анонсировал системные изменения в работе вечернего общественного транспорта областного центра. Поводом для обсуждения стали многочисленные жалобы рязанцев на многочасовое ожидание автобусов и троллейбусов после окончания рабочего дня.

Особое недовольство жителей вызывает ситуация на отрезке между Первомайским проспектом и улицей Пирогова. Несмотря на то что там курсируют семь автобусных и три троллейбусных маршрута, а количество автобусов на маршруте № 66М3 еще в июне было увеличено до 20 единиц, вечерние интервалы движения критически возрастают.

Глава региона объяснил это спецификой работы частных перевозчиков на нерегулируемых тарифах. В таких условиях компании самостоятельно решают, сколько машин выпускать на линию. Вечером, при снижении пассажиропотока, часть автобусов просто возвращается в парк, что и приводит к увеличению времени ожидания для пассажиров, которым порой приходится добираться до дома по два с половиной часа.

Для решения этой проблемы регион взял курс на перевод маршрутов на регулируемый тариф. В этом случае перевозчик получает дополнительную компенсацию из областного бюджета, но взамен обязан строго соблюдать утвержденное расписание, предоставлять все положенные льготы и поддерживать стандарты качества перевозок.

«Вопросом занимаемся. Ситуация с транспортом в вечернее время будет меняться. Мы постепенно переводим маршруты на регулируемый тариф… Так что эту вольницу частным перевозчикам мы постепенно будем прикрывать», – заявил Павел Малков.

Уже заключены контракты на переход по новой системе для маршрутов № 30М3, 46М3 и 53М3. С января 2027 года на регулируемый тариф переведут еще 14 маршрутов.

Губернатор дал прямое поручение администрации Рязани и региональному министерству транспорта и автодорог провести детальный анализ работы транспорта после 20:00 на проблемном участке между Первомайским проспектом и улицей Пирогова, чтобы исключить многочасовые ожидания.

Кроме того, глава региона рассказал о ходе реконструкции дороги под путепроводом у ТД «Барс» на Московском шоссе. Для расширения проезжей части (добавляются две полосы) временно отключена контактная сеть, а маршруты троллейбусов № 9 и № 16 изменены. Работы согласованы с РЖД и планируются к завершению в декабре. Сразу после этого контактная сеть восстановят, и троллейбусы вернутся на свои привычные пути.

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