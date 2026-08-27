Рязань внедряет белорусский опыт защиты саженцев

Во время прямого эфира губернатор Рязанской области Павел Малков ответил на жалобы жителей о качестве озеленения в региональном центре. По словам горожан, вместо полноценных деревьев на улицах иногда остаются лишь пни или хилые «прутики». Глава региона признал наличие проблемы, но подчеркнул, что ситуация уже меняется, а в этом году в Рязани применят новые технологии для сохранения молодых посадок.

Павел Малков отметил, что разделяет недовольство жителей: «Мне хочется самому жить в чистом и красивом городе, а для этого надо много и системно поработать». По его словам, четыре года назад ситуация с зелеными насаждениями в Рязани была критической: целые кварталы стояли с сухими деревьями.

«Мы год с этой проблемой боролись, очень много сухих деревьев убрали. Конечно, понимаю, что они где-то остались, но это уже такой предмет для плановой работы, а не катастрофа, как это было тогда», — пояснил губернатор. После расчистки территорий город перешел к планомерному озеленению, которое теперь обязательно включается в проекты благоустройства в полном объеме.

Глава региона признал, что силами одной администрации кардинально изменить ситуацию невозможно. Два года назад власти начали активно привлекать к озеленению жителей, предприятия и организации. Если раньше традиционный месячник озеленения проводился раз в год, то в прошлом году его решили делать дважды — весной и осенью. Очередной этап масштабных посадок запланирован на октябрь-ноябрь 2026 года.

Главной инновацией этого года станет применение защитных конструкций для стволов молодых деревьев. Этот успешный опыт Павел Малков перенял во время визита в Беларусь. Специальные защитные элементы, которые предотвратят повреждение саженцев, в настоящее время уже изготавливаются.

Губернатор подчеркнул, что на долю Рязани приходится до 50% всех саженцев, закупаемых для региона. Чтобы показать личный пример, Павел Малков пообещал самостоятельно приобрести и высадить на улицах города десяток лип. Глава региона также призвал всех неравнодушных рязанцев присоединиться к предстоящему осеннему месячнику озеленения, чтобы вместе сделать город более зеленым и комфортным для жизни.