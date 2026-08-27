Жители поселка Соколовка в Рязани остались без света

В Рязани 27 августа произошло внеплановое отключение электроэнергии в поселке Соколовка. Инцидент, вызванный технологическим нарушением в работе сетей, зафиксирован в 15:45.
Как сообщает АО «РГРЭС», в зону отключения попали жители нескольких улиц района: Прудная 1-я, Прудная 2-я, Прудный проезд (Соколовка), Связи (Соколовка), Соколовская, Гагарина (Соколовка).
В настоящее время аварийная бригада энергетиков уже работает на месте происшествия. Специалисты занимаются локализацией поврежденного участка сети для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей.
По предварительным оценкам, ориентировочное время устранения аварии и подачи электричества составляет 2 часа.
По всем вопросам, касающимся электроснабжения, рязанцы могут обращаться в диспетчерскую службу по телефону: 55-01-12.