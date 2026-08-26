В Солотче обсудили проект масштабного благоустройства пляжа у Лысой горы

В поселке Солотча состоялись общественные обсуждения концепции развития территории «Пляж у Лысой горы». Масштабное обновление этой популярной зоны отдыха планируется провести в 2027 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Встреча прошла на базе отдыха «Старт» и объединила широкий круг участников: депутатов Рязанской областной и городской Дум, представителей городской администрации, авторов проектной документации, активистов территориального общественного самоуправления (ТОС) и местных жителей.

Разработчики проекта представили предварительную концепцию благоустройства. Согласно плану, инфраструктура пляжа должна стать более безопасной и удобной. В проекте заложены: строительство помещения и наблюдательной вышки для спасателей, установка современных раздевалок и защитных навесов, организация специальной контейнерной площадки для сбора мусора, возведение мостика, который соединит подножие Лысой горы непосредственно с пляжной зоной, комплексные работы по расчистке территории от густых зарослей.

Организаторы подчеркнули, что представленный проект не является окончательным. Ключевая задача инициативы – найти баланс: модернизировать территорию, сделав ее комфортной для отдыха, но при этом сохранить уникальный исторический облик и природный характер Лысой горы.

Жители Солотчи активно включились в дискуссию, поделившись своими пожеланиями и идеями, которые будут учтены при доработке документации.

Итоговая, скорректированная концепция благоустройства будет представлена общественности в ближайшее время для финального обсуждения и согласования.