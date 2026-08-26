Рязань вновь превратится в музей под открытым небом с бесплатными экскурсиями

Один из самых ярких и ожидаемых туристических проектов региона – фестиваль «Твоя Рязань» – вновь открывает свои двери для жителей и гостей города. В этом году Рязань в очередной раз трансформируется в масштабный музей под открытым небом, предлагая участникам погрузиться в историю и культуру края через бесплатные тематические маршруты.

История фестиваля началась в 2018 году, когда он был запущен в День города как смелый эксперимент. Тогда 15 бесплатных экскурсий собрали около 500 участников. Успех первого запуска показал высокую востребованность формата, и проект быстро перерос в ежегодную традицию.

Программа фестиваля разработана с учетом интересов самых разных аудиторий. Гостей ждут авторские пешеходные маршруты, среди которых «Рязань пешеходная», «Рязань финансовая», «Рязань историческая» и многие другие.

Особый акцент сделан на взаимодействии с музейными пространствами. В рамках экскурсий участники смогут посетить как государственные, так и частные локации: галерею пряников, музей истории рязанского леденца, интерактивный музей «Забава», «Музей истории холодного оружия» и другие уникальные площадки. Маршруты охватывают не только классический исторический центр, но и новые, недавно открытые туристические объекты города. При этом участие во всех мероприятиях остается абсолютно бесплатным.

Организаторы подчеркивают, что проект продолжает развиваться. В планах фестиваля – масштабирование: разработка новых авторских маршрутов, внедрение интерактивных элементов и расширение географии прогулок. Главная цель инициативы – позволить каждому, будь то рязанец или турист, открыть для себя город с неожиданной, яркой и многогранной стороны.

Присоединиться к фестивалю и выбрать подходящий маршрут можно по ссылке для регистрации: https://tvoya-ryazan.ru/

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