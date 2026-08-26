В Рязанской области пенсионеры обманули налоговую на 40 тысяч рублей

Железнодорожный межрайонный следственный отдел Следственного управления СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых в хищении бюджетных средств. Фигурантами дела стали 61-летний мужчина и 62-летняя женщина.

По версии следствия, пара действовала по предварительному сговору. В период с 2023 по 2024 год злоумышленники предоставляли в налоговый орган заведомо недостоверные сведения о доходах физических лиц. Благодаря этим манипуляциям с документам им удалось оформить и получить незаконный возврат налога на общую сумму около 40 тысяч рублей. Похищенные средства подозреваемые распорядились по своему усмотрению.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Кроме того, оперативники проверяют фигурантов на причастность к совершению аналогичных эпизодов преступной деятельности в прошлом.