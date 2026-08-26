Фото: пресс-служба ТНТ
Новости кино и ТВ

ТНТ раскрыл новых участников 4 сезона спортивного шоу «Титаны»

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Телеканал ТНТ продолжает раскрывать детали нового сезона масштабного спортивного проекта «Титаны» (18+). Напомним, что в шоу более 100 сильнейших атлетов страны проходят экстремальные испытания на физическую силу, сценарии для которых разрабатывает искусственный интеллект. В новом сезоне к профессиональным спортсменам присоединятся медийные личности: звезды эстрады, театра, кино и музыки.

Одним из самых ярких новичков проекта станет актер Сергей Романович. Он признается, что рассматривает участие в шоу как серьезный ментальный и физический вызов. По его собственным оценкам, его сильные стороны — это ловкость и легкость, тогда как выносливость и кардионагрузки остаются «ахиллесовой пятой».

Главная цель актера — пройти в шоу дальше, чем его предшественники из актерской среды, и изменить восприятие публики.

«Я фанат испытаний, но в «Титанах» я впервые проверяю свою физическую подготовку на прочность. Хочу, чтобы люди увидели во мне не просто актера или блогера, а сильного атлета. Моя мечта — попасть в супергеройское кино, и я надеюсь, что после этого проекта продюсеры предложат мне роль в крутом экшн-боевике», — поделился планами Романович.

Вторым подтвержденным медийным участником стал музыкант и победитель шестого сезона баскетбольной Медиалиги «Media Basket» Dimma Urih. В отличие от амбициозного актера, певец подходит к проекту с философским спокойствием и отсутствием давления.

«Я пришёл в шоу, чтобы бабушка увидела меня по телеку и порадовалась. Для неё телевизор — это всё-таки телевизор: если внука там показывают, значит, не совсем ерундой занимается. Думаю, моя сила в том, что на меня вообще ничего не давит. На профессиональных спортсменах огромное давление: для них спорт — это жизнь, работа, результаты, репутация. А мне на спортивную составляющую вообще всё равно. Я просто выйду и сделаю как сделаю. Получится — отлично, не получится — тоже ничего страшного», — рассказал Dimma Urih.

При этом музыкант подчеркнул, что настроен на максимально честную и жесткую конкуренцию. Он хочет настоящей борьбы с профессиональными атлетами: без поблажек и «проталкивания» медийных лиц.

«Если ты сильнее — проходишь дальше. Если слабее — едешь домой. Вот такие «Титаны» мне интересны», — резюмировал он.

Новый сезон обещает быть одним из самых зрелищных, ведь зрителям предстоит узнать, смогут ли медийные личности составить реальную конкуренцию закаленным спортсменам в битве с безжалостными машинами.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Депутат Госдумы рассказал истории бойцов МОГ, защищающих небо Рязанской области

Популярные материалы

Новости России

В Кемерове дорожного инспектора сбили насмерть на Кузбасском мосту

Погибшим при наезде машины в Рудничном районе в Кемерове...
Общество

Названы шесть рязанских школ с низкими образовательными результатами

Для отстающих образовательных учреждений выбрали кураторов.
Культура и события

Рязань масштабно отпразднует День города: полная программа мероприятий

В этом году День города Рязани обещает стать по-настоящему масштабным и семейным праздником. С 25 по 30 августа гуляния развернутся не только на центральных площадях, но и в парках, скверах и даже во дворах.
Интересное

Жириновский предсказал печальный финал «евросказки»: их пустят на кровавый фарш

«Пушечное мясо» — так Жириновский называл их. Европа действует по описанному политиком сценарию.
Новости России

Стало известно, откуда дроны ВСУ атаковали склад Ozon в Оренбурге

Несколько БПЛА были уничтожены над особой экономической зоной, где расположены промышленные предприятия. В результате падения обломков начался пожар на складе компании Ozon, из здания эвакуированы 300 сотрудников.
Темы
Новости мира

«Королева кантри» Долли Партон скончалась в возрасте 80 лет

Американская певица и актриса Долли Партон, известная во всем мире как «королева кантри», ушла из жизни в возрасте 80 лет. О кончине легендарной артистки сообщил ее племянник Брайан Сивер
Спорт

ФК «Рязань» выбил тамбовский «Спартак» из FONBET Кубка России

Основное время встречи завершилось боевой ничьей 1:1, а судьба путевки в следующий этап решилась в нервной серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов, где удача и мастерство оказались на стороне хозяев поля.
Происшествия

В Рязани женщину оштрафовали на 120 тысяч рублей за фиктивную регистрацию иностранцев в обмен на ремонт

Октябрьский районный суд признал местную жительницу виновной в фиктивной постановке на учет иностранных граждан, которые вместо реального проживания помогали ей делать ремонт в квартире.
Интересное

Гороскоп на среду, 26 августа, для всех знаков зодиака

Звёзды советуют быть внимательными к своему внутреннему состоянию, не поддаваться на провокации и находить баланс между работой и личной жизнью.
Общество

В Рязани усилят рейды у ТЦ «Ёж», «Малина» и на Почтовой

Глава администрации Рязани Борис Ясинский отчитался о результатах работы комиссии по делам несовершеннолетних за первое полугодие 2026 года. Мэр отметил положительную динамику в социальной работе с семьями.
Новости России

При пожаре на Амурском ГХК погибли 3 человека, 146 получили травмы

Среди погибших двое граждан КНР и один гражданин России, все они являлись сотрудниками подрядных организаций. Из числа пострадавших 24 человека с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медицинские учреждения города Свободный.
Общество

В рязанском Лесопарке 29 августа ограничат доступ к велодорожке и спорткомплексу «Под мостом»

29 августа доступ к популярным зонам отдыха будет ограничен в связи с проведением спортивных и культурных событий.
Новости России

SHAMAN поделился принципами воспитания дочери и планами на День знаний

Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал о своем подходе к воспитанию дочери и поделился планами на предстоящий учебный год.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье