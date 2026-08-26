ТНТ раскрыл новых участников 4 сезона спортивного шоу «Титаны»

Телеканал ТНТ продолжает раскрывать детали нового сезона масштабного спортивного проекта «Титаны» (18+). Напомним, что в шоу более 100 сильнейших атлетов страны проходят экстремальные испытания на физическую силу, сценарии для которых разрабатывает искусственный интеллект. В новом сезоне к профессиональным спортсменам присоединятся медийные личности: звезды эстрады, театра, кино и музыки.

Одним из самых ярких новичков проекта станет актер Сергей Романович. Он признается, что рассматривает участие в шоу как серьезный ментальный и физический вызов. По его собственным оценкам, его сильные стороны — это ловкость и легкость, тогда как выносливость и кардионагрузки остаются «ахиллесовой пятой».

Главная цель актера — пройти в шоу дальше, чем его предшественники из актерской среды, и изменить восприятие публики.

«Я фанат испытаний, но в «Титанах» я впервые проверяю свою физическую подготовку на прочность. Хочу, чтобы люди увидели во мне не просто актера или блогера, а сильного атлета. Моя мечта — попасть в супергеройское кино, и я надеюсь, что после этого проекта продюсеры предложат мне роль в крутом экшн-боевике», — поделился планами Романович.

Вторым подтвержденным медийным участником стал музыкант и победитель шестого сезона баскетбольной Медиалиги «Media Basket» Dimma Urih. В отличие от амбициозного актера, певец подходит к проекту с философским спокойствием и отсутствием давления.

«Я пришёл в шоу, чтобы бабушка увидела меня по телеку и порадовалась. Для неё телевизор — это всё-таки телевизор: если внука там показывают, значит, не совсем ерундой занимается. Думаю, моя сила в том, что на меня вообще ничего не давит. На профессиональных спортсменах огромное давление: для них спорт — это жизнь, работа, результаты, репутация. А мне на спортивную составляющую вообще всё равно. Я просто выйду и сделаю как сделаю. Получится — отлично, не получится — тоже ничего страшного», — рассказал Dimma Urih.

При этом музыкант подчеркнул, что настроен на максимально честную и жесткую конкуренцию. Он хочет настоящей борьбы с профессиональными атлетами: без поблажек и «проталкивания» медийных лиц.

«Если ты сильнее — проходишь дальше. Если слабее — едешь домой. Вот такие «Титаны» мне интересны», — резюмировал он.

Новый сезон обещает быть одним из самых зрелищных, ведь зрителям предстоит узнать, смогут ли медийные личности составить реальную конкуренцию закаленным спортсменам в битве с безжалостными машинами.