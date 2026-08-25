«Королева кантри» Долли Партон скончалась в возрасте 80 лет

Американская певица и актриса Долли Партон, известная во всем мире как «королева кантри», ушла из жизни в возрасте 80 лет. О кончине легендарной артистки сообщил ее племянник Брайан Сивер в видеообращении, опубликованном на официальных страницах исполнительницы в социальных сетях, пишет «Москва 24«.

Выступая от имени семей Партон и Оуэнс, Сивер отметил, что новость о потере вызывает смешанные чувства.

«Это большая честь, честь, которая смешана с абсолютной гордостью и глубокой печалью. Но печаль – это наше чувство, а не Долли. Долли жила полной жизнью», – заявил он.

Точная причина смерти на данный момент не раскрывается. Однако известно, что в последнее время здоровье певицы требовало внимания: в мае 2026 года она была вынуждена отменить ряд концертов, признавшись, что уже несколько лет проходит лечение от камней в почках. Несмотря на недуг, Долли выражала надежду на скорое возвращение к активной деятельности, и на сентябрь у нее были запланированы три выступления в Лас-Вегасе.

Карьера Долли Партон началась в середине 1950-х годов, а широкое признание пришло к ней в 1967 году с хитом Dumb Blonde. Настоящим шедевром стала композиция Jolene (1973), которая вошла в списки 100 величайших кантри-песен и 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone.

За свою карьеру артистка 10 раз становилась лауреатом премии «Грэмми» в конкурсных номинациях (с 1979 по 2021 год), а в 2011 году получила специальную награду за жизненные достижения. В в работе певицы такие знаковые альбомы, как Here You Come Again, Trio и Blue Smoke. Песня I Will Always Love You в ее исполнении позже стала всемирно известной благодаря легендарному каверу Уитни Хьюстон.

Помимо музыки, Партон успешно снималась в кино, запомнившись зрителям по ролям в культовых фильмах «С девяти до пяти» и «Горный хрусталь».

Долли Партон прославилась не только своими музыкальными достижениями, но и активной благотворительной деятельностью. Она основала фонд Dollywood Foundation и запустила масштабную программу Imagination Library, цель которой — привить детям любовь к чтению.