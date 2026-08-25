Изображение от mdjaff на Freepik
Новости мира

«Королева кантри» Долли Партон скончалась в возрасте 80 лет

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Американская певица и актриса Долли Партон, известная во всем мире как «королева кантри», ушла из жизни в возрасте 80 лет. О кончине легендарной артистки сообщил ее племянник Брайан Сивер в видеообращении, опубликованном на официальных страницах исполнительницы в социальных сетях, пишет «Москва 24«.

Выступая от имени семей Партон и Оуэнс, Сивер отметил, что новость о потере вызывает смешанные чувства.

«Это большая честь, честь, которая смешана с абсолютной гордостью и глубокой печалью. Но печаль – это наше чувство, а не Долли. Долли жила полной жизнью», – заявил он.

Точная причина смерти на данный момент не раскрывается. Однако известно, что в последнее время здоровье певицы требовало внимания: в мае 2026 года она была вынуждена отменить ряд концертов, признавшись, что уже несколько лет проходит лечение от камней в почках. Несмотря на недуг, Долли выражала надежду на скорое возвращение к активной деятельности, и на сентябрь у нее были запланированы три выступления в Лас-Вегасе.

Карьера Долли Партон началась в середине 1950-х годов, а широкое признание пришло к ней в 1967 году с хитом Dumb Blonde. Настоящим шедевром стала композиция Jolene (1973), которая вошла в списки 100 величайших кантри-песен и 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone.

За свою карьеру артистка 10 раз становилась лауреатом премии «Грэмми» в конкурсных номинациях (с 1979 по 2021 год), а в 2011 году получила специальную награду за жизненные достижения. В в работе певицы такие знаковые альбомы, как Here You Come Again, Trio и Blue Smoke. Песня I Will Always Love You в ее исполнении позже стала всемирно известной благодаря легендарному каверу Уитни Хьюстон.

Помимо музыки, Партон успешно снималась в кино, запомнившись зрителям по ролям в культовых фильмах «С девяти до пяти» и «Горный хрусталь».

Долли Партон прославилась не только своими музыкальными достижениями, но и активной благотворительной деятельностью. Она основала фонд Dollywood Foundation и запустила масштабную программу Imagination Library, цель которой — привить детям любовь к чтению.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
ФК «Рязань» выбил тамбовский «Спартак» из FONBET Кубка России

Популярные материалы

Новости России

Стало известно, откуда дроны ВСУ атаковали склад Ozon в Оренбурге

Несколько БПЛА были уничтожены над особой экономической зоной, где расположены промышленные предприятия. В результате падения обломков начался пожар на складе компании Ozon, из здания эвакуированы 300 сотрудников.
Новости России

Полковник раскрыл, откуда дроны ВСУ атаковали Ozon в Махачкале и объяснил смену тактики противника

В Кумторкалинском районе Махачкалы в результате падения обломков БПЛА на территории склада начался крупный пожар.
Общество

Названы шесть рязанских школ с низкими образовательными результатами

Для отстающих образовательных учреждений выбрали кураторов.
Погода

На Рязанскую область надвигается огромный атмосферный вихрь «Приска»

Европейский гость прогонит последнее летнее тепло и откроет двери осени.
Новости кино и ТВ

Скончался актер сериалов «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей» Валерий Степанов

Артист ушел из жизни внезапно, а его коллегам теперь предстоит в экстренном порядке собирать средства на похороны, так как у покойного не осталось близких родственников.
Темы
Спорт

ФК «Рязань» выбил тамбовский «Спартак» из FONBET Кубка России

Основное время встречи завершилось боевой ничьей 1:1, а судьба путевки в следующий этап решилась в нервной серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов, где удача и мастерство оказались на стороне хозяев поля.
Происшествия

В Рязани женщину оштрафовали на 120 тысяч рублей за фиктивную регистрацию иностранцев в обмен на ремонт

Октябрьский районный суд признал местную жительницу виновной в фиктивной постановке на учет иностранных граждан, которые вместо реального проживания помогали ей делать ремонт в квартире.
Интересное

Гороскоп на среду, 26 августа, для всех знаков зодиака

Звёзды советуют быть внимательными к своему внутреннему состоянию, не поддаваться на провокации и находить баланс между работой и личной жизнью.
Общество

В Рязани усилят рейды у ТЦ «Ёж», «Малина» и на Почтовой

Глава администрации Рязани Борис Ясинский отчитался о результатах работы комиссии по делам несовершеннолетних за первое полугодие 2026 года. Мэр отметил положительную динамику в социальной работе с семьями.
Новости России

При пожаре на Амурском ГХК погибли 3 человека, 146 получили травмы

Среди погибших двое граждан КНР и один гражданин России, все они являлись сотрудниками подрядных организаций. Из числа пострадавших 24 человека с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медицинские учреждения города Свободный.
Общество

В рязанском Лесопарке 29 августа ограничат доступ к велодорожке и спорткомплексу «Под мостом»

29 августа доступ к популярным зонам отдыха будет ограничен в связи с проведением спортивных и культурных событий.
Новости России

SHAMAN поделился принципами воспитания дочери и планами на День знаний

Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал о своем подходе к воспитанию дочери и поделился планами на предстоящий учебный год.
Общество

Павел Малков перенес прямой эфир с жителями региона на 27 августа

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об изменении графика своего прямого эфира с жителями региона. Новая дата онлайн-встречи назначена на четверг, 27 августа.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье