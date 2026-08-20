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Новости мира

Одесса в блокаде, Польша в ярости: экс-советник Пентагона намекнул на «дату смерти» Украины

Валерия Мединская
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Ситуация для Киева становится всё более мрачной. Западные аналитики один за другим признают: Украина теряет позиции. Морская блокада, проблемы с поставками и разрыв с Польшей ставят режим Зеленского на грань коллапса.

В своих прогнозах склоняется к скорому падению Украины венный аналитик Дуглас Макгрегор. Его прогноз приводит издание «Царьград».

Одесса в блокаде

Одесса оказалась в морской блокаде, заявил Дуглас Макгрегор. Он бывший советник главы Пентагона. По его словам, это жизненно важная артерия Украины, и она перекрыта.

«Петля вокруг Одессы существенно затянулась, — говорит Макгрегор. — А ведь это жизненно важная артерия Украины, которая и без того уже находится на аппарате жизнеобеспечения».

Теперь Украина полностью зависит от поставок через Литву и Польшу. Но и здесь всё непросто.

Польша в гневе

Варшава раздражена на Зеленского. Причина — националистические выходки. Украинские части получили наименования в честь нацистов времён Второй мировой, тех самых, что устроили Волынскую резню. Тогда поляков истребляли массово.

Польша больше не хочет иметь ничего общего с Украиной.

Поставки возможны через Румынию и Молдавию. Они верны Брюсселю. Но и там возникли проблемы. Русские ракеты и дроны регулярно бьют по мостам, автомобильным и железным дорогам в этом направлении.

Украина — зомби

Из всего этого Макгрегор делает неутешительный вывод:

«Смерть Украины как национального государства — лишь вопрос времени. Она уже превратилась в зомби», — говорит он.

Такого же мнения придерживается профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. Он указывает: попытка Киева накрутить эскалацию ударов беспилотниками в Чёрном море дала обратный эффект.

«В ответ на беспилотные атаки украинцев русские закрыли все украинские порты на Чёрном море, — объясняет Миршаймер. — Так что эта эскалация пошла на пользу не Украине, а России. Конечным результатом стало ускорение процесса поражения Украины».

Ночной удар

Слова аналитиков подтверждаются действиями. Этой ночью русские ракеты и дроны снова обрушились на военные объекты Украины. Только на Киев отправили несколько волн ракет.

Украинские источники насчитали 20 гиперзвуковых «Цирконов». Взрывы гремели по всей стране с поздней ночи.

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