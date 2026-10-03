У второго пилота Flydubai, напавшего на капитана, нашли интересные материалы

Материалы, связанные с движением Free Palestine, стали одной из деталей расследования нападения на борту рейса Flydubai. По данным источника из ОАЭ, среди личных вещей второго пилота обнаружили соответствующие листовки и публикации.

Источник утверждает, что гражданин Омана ранее неоднократно высказывался в поддержку палестинцев и демонстрировал враждебное отношение к Израилю. Следователи изучают эти сведения, пытаясь установить возможные мотивы нападения.

Само наличие подобных материалов не доказывает, что именно политические взгляды стали причиной произошедшего. Следствию предстоит сопоставить их с другими обстоятельствами и установить, действовал ли пилот самостоятельно.

Нападение произошло во время рейса в Тель-Авив

Инцидент произошел 30 сентября на рейсе Flydubai FZ1073 из Дубая в Тель-Авив. Во время полета второй пилот напал на капитана Смита Маччхара.

Самолет после этого резко потерял высоту. Экипаж и пассажиры смогли остановить нападавшего, а получивший ранения капитан сумел открыть дверь кабины.

Лайнер совершил аварийную посадку в саудовском Табуке. На борту находились более 170 человек, погибших нет.

Следствие проверяет версию о связи с Ираном

Отдельное направление расследования связано с возможными контактами второго пилота с Ираном. Президент США Дональд Трамп заявил, что между нападавшим и Тегераном может существовать связь.

При этом подтверждений такой связи пока нет. Reuters сообщало, что доказательств контактов пилота с Ираном или другой страной следователи не обнаружили.

Поэтому версия о возможном участии Тегерана остается предметом проверки, а не установленным обстоятельством.

Пилота ранее отстраняли от полетов

Еще одну деталь привело The Wall Street Journal. По данным издания, до перехода в Flydubai оманского пилота отстранили от полетов в Омане из-за опасений относительно его идеологических взглядов.

Позднее он устроился в авиакомпанию из ОАЭ и получил возможность выполнять рейсы между Дубаем и Израилем. Неизвестно, передавалась ли информация о прежнем отстранении властям или другим авиакомпаниям.

После происшествия Flydubai временно прекратила полеты между Дубаем и Тель-Авивом. Самолет и экипаж стали объектами расследований сразу нескольких государств.

Власти ОАЭ устанавливают обстоятельства нападения, а специалисты изучают действия второго пилота, экипажа и события, которые предшествовали инциденту.

Окончательного вывода о мотивах нападения пока нет. Найденные материалы Free Palestine, возможные идеологические взгляды пилота и версия о его контактах с другими странами следствие рассматривает в совокупности с остальными данными.