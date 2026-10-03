Пенсии россиян в 2027 году проиндексируют несколько раз: названы размеры повышений

Страховые, социальные и военные пенсии в России планируют повысить в 2027 году. Как рассказала РИА Новости эксперт Президентской академии Татьяна Подольская, предварительные параметры индексации предусматривают несколько этапов в течение года. Изменения коснутся и жителей Рязани и Рязанской области.

Страховые пенсии повысят дважды

С 1 февраля 2027 года страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца планируют увеличить на 6,8%. Этот показатель соответствует прогнозируемой фактической инфляции за 2026 год.

Дополнительная индексация запланирована на 1 апреля. Выплаты могут вырасти еще на 3,3%. В этом случае расчет будет зависеть не от инфляции, а от динамики средней заработной платы и доходов Социального фонда.

Как пояснила Подольская, февральское и апрельское повышение коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров.

В августе 2027 года работающим пенсионерам дополнительно пересчитают страховые выплаты. Размер прибавки будет зависеть от индивидуальных пенсионных коэффициентов, накопленных за 2026 год.

В тот же период скорректируют накопительные пенсии. Их размер изменится с учетом дохода, полученного от инвестирования пенсионных накоплений.

Социальные пенсии проиндексируют в апреле

Социальные пенсии с 1 апреля 2027 года предварительно увеличат на 6,8%. Окончательный коэффициент пока не утвержден.

Размер индексации зависит от темпов роста прожиточного минимума пенсионера. Социальные пенсии получают граждане, которым не хватает стажа или пенсионных коэффициентов для назначения страховой пенсии.

Выплаты предусмотрены и для инвалидов, а также людей, потерявших кормильца, если у них полностью отсутствует страховой стаж.

Военные пенсии увеличат осенью

Военные пенсии планируют проиндексировать с 1 октября 2027 года. Предварительный размер повышения составляет около 4%.

Прибавка будет связана с увеличением денежного довольствия военнослужащих. При этом эксперт подчеркнула, что все названные показатели пока имеют предварительный характер и могут измениться после утверждения окончательных параметров.