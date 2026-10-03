МЧС предупредило жителей Рязанской области о густом утреннем тумане

МЧС объявило предупреждение для автомобилистов и пешеходов Рязанской области. По данным синоптиков, утром 3 октября на территории региона местами ожидается сильный туман, который существенно осложнит дорожную обстановку.

Согласно официальному сообщению МЧС, видимость в зоне действия тумана ухудшится до 200–500 метров. Такие погодные условия создают повышенную опасность на дорогах и требуют от участников дорожного движения максимальной осторожности.

Сотрудники ведомства настоятельно рекомендуют водителям быть предельно внимательными. При движении в условиях плохой видимости необходимо значительно снизить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта и обязательно использовать противотуманные фары и ближний свет. Пешеходам и велосипедистам спасатели советуют использовать светоотражающие элементы на одежде, чтобы быть заметными для водителей.

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону — 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112.