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Погода

МЧС предупредило о густом тумане в Рязанской области 29 сентября

Анастасия Мериакри
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МЧС выпустило предупреждение для автомобилистов и пешеходов Рязанской области. По данным синоптиков, в ночь на 29 сентября с сохранением в первой половине дня на территории области местами ожидается сильный туман.

Согласно официальному сообщению МЧС, видимость в зоне действия тумана составит от 200 до 800 метров. Такие погодные условия создают повышенную опасность на дорогах и требуют от участников дорожного движения максимальной концентрации внимания.

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону: 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112.

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