Пять человек погибло при взрыве на заводе петард под Ярославлем

Трагический инцидент произошел на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области. В населенном пункте Кубринск вспыхнул пожар на предприятии, специализирующемся на производстве петард и другой пиротехнической продукции.

По информации пресс-службы МЧС России, к месту чрезвычайного происшествия были экстренно направлены силы и средства пожарно-спасательных подразделений. По прибытию на место сотрудники ведомства установили, что огнем охвачены сразу два здания на территории завода. Для ликвидации возгорания и проведения аварийно-спасательных работ были привлечены более 100 человек личного состава и 40 единиц специальной техники.

В ходе разборки обрушившихся строительных конструкций спасатели обнаружили тела пяти погибших. Личности жертв устанавливаются. Кроме того, с места происшествия была эвакуирована одна женщина, получившая травмы ноги. Пострадавшая была передана бригаде скорой медицинской помощи для оказания квалифицированного лечения.