Генерал раскрыл цели и места запусков беспилотников на Самарскую область

В ночь на 22 сентября Самарская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Силы ПВО и мобильные огневые группы отражали удар, однако, к сожалению, избежать жертв не удалось. По предварительным данным, один человек погиб, еще четверо получили различные травмы. Также повреждены остекление нескольких жилых домов, кровля одного здания и автомобиль.

В комментарии aif.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой рассказал, откуда противник осуществлял запуск беспилотников и какую тактику применил для нанесения удара.

«Киевский режим запускал беспилотники в приграничных регионах, непосредственно подконтрольных киевскому режиму. Это Харьковская, Сумская, Днепропетровская и Запорожская области», — заявил Липовой.

По словам эксперта, Запад продолжает передавать Киеву ракеты, а также дроны средней и большой дальности, которые ВСУ запускают по регионам России в больших количествах, применяя так называемый «стайный метод».

«Расчет на то, что при запуске тысячи дронов хоть несколько штук прорвутся через систему ПВО», — пояснил генерал-майор логику противника.

Хотя Самара является крупным промышленным центром и формальной целью удара могли быть предприятия и НПЗ, Липовой уверен, что в основе действий Киева лежат другие мотивы.

«Киевский режим, терроризируя наши тыловые регионы, всячески старается нанести как можно больше ущерба, как можно больше нагадить нам. Противник понимает, что ответ будет жестким, но хочет своим хозяевам в Европе и за океаном показать, что еще на что-то способен», — отметил эксперт.

По его мнению, террористическими атаками на российские регионы Киев пытается продемонстрировать Западу свою боеспособность и таким способом выпрашивает новые поставки вооружения. При этом генерал-майор подчеркнул, что ситуация на фронте складывается далеко не в пользу киевского режима.