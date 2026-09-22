Изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Генерал раскрыл цели и места запусков беспилотников на Самарскую область

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В ночь на 22 сентября Самарская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Силы ПВО и мобильные огневые группы отражали удар, однако, к сожалению, избежать жертв не удалось. По предварительным данным, один человек погиб, еще четверо получили различные травмы. Также повреждены остекление нескольких жилых домов, кровля одного здания и автомобиль.

В комментарии aif.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой рассказал, откуда противник осуществлял запуск беспилотников и какую тактику применил для нанесения удара.

«Киевский режим запускал беспилотники в приграничных регионах, непосредственно подконтрольных киевскому режиму. Это Харьковская, Сумская, Днепропетровская и Запорожская области», — заявил Липовой.

По словам эксперта, Запад продолжает передавать Киеву ракеты, а также дроны средней и большой дальности, которые ВСУ запускают по регионам России в больших количествах, применяя так называемый «стайный метод».

«Расчет на то, что при запуске тысячи дронов хоть несколько штук прорвутся через систему ПВО», — пояснил генерал-майор логику противника.

Хотя Самара является крупным промышленным центром и формальной целью удара могли быть предприятия и НПЗ, Липовой уверен, что в основе действий Киева лежат другие мотивы.

«Киевский режим, терроризируя наши тыловые регионы, всячески старается нанести как можно больше ущерба, как можно больше нагадить нам. Противник понимает, что ответ будет жестким, но хочет своим хозяевам в Европе и за океаном показать, что еще на что-то способен», — отметил эксперт.

По его мнению, террористическими атаками на российские регионы Киев пытается продемонстрировать Западу свою боеспособность и таким способом выпрашивает новые поставки вооружения. При этом генерал-майор подчеркнул, что ситуация на фронте складывается далеко не в пользу киевского режима.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
В «Марко Молл» пройдет Фестиваль интеллектуальных видов спорта

Популярные материалы

Политика

Эксперт ВШЭ объяснил, как «адские санкции» США ударят по России

Политолог указал на два фактора, которые сдерживают Вашингтон от эскалации санкционного давления
Политика

Зеленскому «обрезают крылья»: эксперт раскрыл цели мощнейшего удара по Киеву и области

Военный эксперт рассказал о возможных ударах по авиационной базе и производству беспилотников.
Интересное

Народные приметы и строгие запреты 22 сентября на Акима и Анну

В этот день на Руси чествовали молодых матерей и повивальных бабок. Праздник называли Аким и Анна, или Поднесеньев день.
Интересное

Осеннее равноденствие ударит больно: четырем знакам обещают перемены уже совсем скоро

Осеннее равноденствие связывают с переходным периодом. Прогноз для Быков, Драконов, Собак и Лошадей на 23 сентября.
Общество

С 1 октября в России изменятся правила внесения наличных на карту

С октября наличные можно будет внести на свою карту через чужой банкомат. Рассказываем о лимитах, комиссиях и главном ограничении.
Темы
Медицина

В Рязани спасли мужчину, получившего смертельные травмы из-за падения дерева

Мужчина был доставлен в приемный покой БСМП в крайне тяжелом состоянии. Удар огромного дерева привел к множественным переломам ребер, раздроблению селезенки и левой почки.
Общество

Почти половина жителей Рязанской области использует ИИ для подготовки к собеседованиям

Рязанцы используют алгоритмы для решения конкретных задач. Чаще всего нейросети применяют для генерации списка вероятных вопросов от работодателя.
Экология, природа, животные

В Окском заповеднике на дорогах погибло 200 ужей в период осенней миграции

Сама миграция растягивается почти на два месяца (с середины августа до середины октября), а ее интенсивность напрямую зависит от погоды.
Происшествия

Пенсионер украл телефон на кассе супермаркета в Рязанской области, но был задержан по пути домой

Потерпевшая пояснила, что в процессе оплаты покупок оставила смартфон на кассовой ленте. Выйдя на улицу, она обнаружила пропажу и немедленно вернулась в торговый зал.
Погода

До 25°С тепла и сильный ветер прогнозируется в Рязанской области 23 сентября

В среду, 23 сентября, жителей Рязанской области накроет волна почти летнего тепла, однако комфортную картину будут портить короткие дожди и порывистый ветер.
Интересное

Названы 7 вещей, которые не стоит отдавать даже близким, чтобы не навлечь беду

Мы привыкли легко делиться бытовыми мелочами: одолжить подруге платье, разрешить примерить украшение, оставить на память фотографию или дать соседке пакет соли.
Экономика и бизнес

ЦБ планирует обязать банки учитывать долги по ЖКХ и алиментам при оценке кредитоспособности

В кредитную историю будут включаться сведения о задолженностях физических лиц имущественного характера, в отношении которых судебные приставы уже открыли исполнительное производство.
Новости кино и ТВ

Стала известна причина смерти актрисы из «Тайны следствия» Екатерины Дроновой

Заслуженная артистка России Екатерина Дронова, широко известная зрителям по ролям в популярных телесериалах «Тайны следствия», «Невский» и «Улицы разбитых фонарей», ушла из жизни 19 сентября.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье