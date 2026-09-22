В Окском заповеднике на дорогах погибло 200 ужей в период осенней миграции

В Окском биосферном заповеднике началась активная фаза осенней миграции пресмыкающихся. Теплая и солнечная погода второй половины сентября спровоцировала массовое движение холоднокровных к местам зимовки. Однако их путь к убежищам лежит через автомобильные дороги, что приводит к трагическим последствиям.

Наиболее уязвимым видом в окрестностях заповедника является обыкновенный уж. По данным сотрудников, только на одном километре автодороги, ведущей в поселок Брыкин Бор, с начала миграционного сезона под колесами транспорта погибло уже около 200 змей.

Сама миграция растягивается почти на два месяца (с середины августа до середины октября), а ее интенсивность напрямую зависит от погоды: в теплые солнечные дни активность рептилий резко возрастает.

Первыми на зимовку обычно отправляются сеголетки — змеи, родившиеся в текущем году. Исторические данные наблюдений (2009–2025 гг.) показывают, что в среднем они составляли около 40% от всех мигрирующих особей, что свидетельствовало об успешном размножении вида. В этом сезоне доля молодняка среди погибших мигрантов составила 10%.

Пик гибели рептилий приходится на выходные дни, когда туристический поток в заповедник достигает максимума. Администрация Окского заповедника обращается ко всем водителям с убедительной просьбой: при движении по дорогам в охранной зоне неукоснительно соблюдать скоростной режим и проявлять предельную внимательность. Несколько секунд замедления могут спасти жизнь беззащитному обитателю леса.