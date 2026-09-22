До 25°С тепла и сильный ветер прогнозируется в Рязанской области 23 сентября

В среду, 23 сентября, жителей Рязанской области накроет волна почти летнего тепла, однако комфортную картину будут портить короткие дожди и порывистый ветер.

По данным синоптиков регионального ЦГМС, небо над регионом будет переменчивым: облачность с прояснениями, но местами не обойдется без кратковременных дождей.

Ночью и ранним утром воздух успеет остыть до +8…+13°С, поэтому тем, кто рано выходит из дома, понадобится теплая куртка. Зато днем солнце прогреет атмосферу до +20…+25°С.

Юго-восточные потоки ветра будут разгоняться до 5–10 м/с, а в дневные часы местами ожидаются порывы до 15 м/с.