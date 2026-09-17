Кратковременные дожди пройдут в Рязанской области 18 сентября

Жителей Рязанской области в пятницу, 18 сентября, ожидает переменная облачность и заметный перепад температур между ночью и днем.

По данным синоптиков регионального ЦГМС, ночные часы пройдут преимущественно без осадков, однако воздух существенно остынет: температура опустится до +3…+8°С. Сопровождаться это будет умеренным ветром южных направлений со скоростью 3-8 м/с.

Днем ситуация изменится: воздух прогреется до комфортных +17…+22°С, однако местами пройдут кратковременные дожди. Ветер усилится и сменит направление на юго-западное, его порывы будут достигать 6-11 м/с.