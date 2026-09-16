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Новости России

Super: мать Ходченковой живет на пенсию в глухой деревне во Владимирской области

Никита Рязанцев
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Мать популярной актрисы Светланы Ходченковой Татьяна живет на пенсию в почти опустевшей деревне во Владимирской области, пишет Super со ссылкой на источник.

По данным издания, населенный пункт почти вымерший — без магазинов, школ, церкви и практически без мобильной связи. Такой образ жизни устраивает женщину: она занимается садоводством, собирает грибы и увлекается рыбалкой.

«Круглый год в деревне живет только Ходченкова‑старшая и еще одна семья, остальные соседи приезжают только на лето», — говорится в статье.

Журналисты утверждают, что дом женщине купила ее знаменитая дочь. У Татьяны также есть небольшой автомобиль, который, по информации источника, был подарен Светланой.

Основные источники дохода для матери артистки включают пенсию, около 10 тысяч рублей от аренды квартиры в Железнодорожном и средства от продажи выращенных овощей. Финансовая поддержка дочери, по словам источника, обычно выражается в крупных покупках, таких как жилье или автомобиль, указано в публикации.

Источник также указал на сложные отношения между родственницами. Он утверждает, что Светлана редко посещает деревню. Сама актриса публично не раскрывает подробности взаимоотношений с матерью.

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