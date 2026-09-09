В Югре объявили режим беспилотной опасности

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук.
«В Югре объявлен режим беспилотной опасности», — написал Кухарук в своем канале на платформе «Макс».
Ответственные службы и ведомства перевели в режим повышенной готовности. Они принимают необходимые меры для обеспечения безопасности жителей.
По данным некоторых СМИ, режим опасности БПЛА введён в этом российском регионе впервые. Но это не так. Об опасности дронов Кухарук сообщал ещё в августе 2026 года.