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Новости России

Тела убитых медведем женщин нашли прикопанными в 40 метрах друг от друга

Никита Рязанцев
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Женщин, которые погибли при нападении медведя в Красноярском крае, нашли на значительном расстоянии друг друга, заявили ТАСС в региональной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что трагедия произошла в трех километрах от поселка Подтесово в Енисейском районе. Две женщины 73 и 67 лет ушли в лес за грибами 31 августа, вскоре они перестали выходить на связь.

Собеседник агентства рассказал, что на теле одной из жертв зафиксировали следы от зубов медведя.

«Тела женщин были обнаружены, прикопанными в землю. Тела найдены в одном месте на расстоянии 30-40 метров друг от друга», — отметил он.

В прокуратуре уточнили, что женщины ушли в лес за грибами по отдельности — они не были вместе на сборе дикоросов.

Следователи организовали проверку по факту случившегося, эксперты проведут судебно-медицинские экспертизы.

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