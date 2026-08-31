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Новости России

Названа причина нападения медведицы на охотников на границе Камчатки и Чукотки

Никита Рязанцев
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Медведица, напавшая на двух охотников на границе Камчатки с Чукоткой, защищала своих медвежат, пишет SHOT.

Инцидент произошел в районе села Хатырка Анадырского района, где мужчины встретили дикого хищника. Медведица нанесла им серьезные увечья.

«Она набросилась на подошедших близко охотников, одному прокусила ногу, а второй, убегая, прыгнул со скалы и повредил конечность при падении», — говорится в материале.

Пострадавшие мужчины вызвали спасателей. Их эвакуировали на вертолете санавиации из района бухты Анастасия и доставили в больницу в селе Тиличики. Врачи продолжают оказывать им помощь, их жизни ничего не угрожает.

Ранее SHOT сообщал, что с начала года в России зафиксировано как минимум 17 случаев нападения медведей на людей, шесть из которых закончились летальным исходом.

При этом зоологи призвали остановить массовый отстрел этих зверей. Они отметили, что учет медведей вести крайне сложно, а их репродуктивные способности ограничены.

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