Дрон ударил по «Магниту» в Подмосковье, повреждена поликлиника

Утром 28 августа во время атаки беспилотников в Павловском Посаде дрон попал в магазин «Магнит». Взрывная волна повредила расположенную рядом поликлинику, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Во взрослом отделении медучреждения выбило 46 окон. Сильнее всего пострадали два кабинета. Детское отделение повреждений не получило.
Несмотря на последствия атаки, поликлиника продолжает принимать пациентов в обычном режиме. Временно закрыли только кабинет физиотерапии.
«Сейчас на месте работают специалисты: убирают помещения, фиксируют повреждения и готовятся к восстановлению остекления», — сообщил Воробьёв.
По его словам, повреждённые окна заменят в ближайшее время. Власти рассчитывают быстро устранить последствия атаки, чтобы ремонт не повлиял на работу врачей и приём пациентов.