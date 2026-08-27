Криминалист допустил кровную месть в деле убитой доцента МГУ

Причиной убийства вдовы бывшего вице-премьера Дагестана Анны Каменевой могла стать кровная месть, допустил в беседе с Life.ru криминалист Михаил Игнатов.

Ранее сообщалось, что 43-летнюю женщину, которая была доцентом МГУ, нашли мертвой в подмосковном коттеджном поселке «Жуковка-3». Рядом с ней лежали травматический пистолет и гильзы. Вскоре суд арестовал ее сына. Предположительно, расправу учинил его приятель.

Собеседник издания подчеркнул, что мотивы могут быть разными. С учетом местных традиций вражда между семьями могла вылиться в месть — например, за действия супруга женщины.

Игнатов также допустил версию о корысти: целью злоумышленников могли быть ценности, хранившиеся в доме. Еще один вариант — Каменева представляла опасность как свидетельница, поэтому от нее могли захотеть избавиться. Криминалист, рассуждая о 17‑летнем подозреваемом, считает, что из‑за юного возраста тот вряд ли станет долго скрывать подробности случившегося.

«Я думаю, что он даст показания. Все-таки в таком возрасте его расколоть очень быстро можно будет», — рассказал Игнатов.

Как писал Mash, Каменева и Махачев не зарегистрировали брак. При этом у пары было четверо детей. По одной из версий, женщина конфликтовала с его первой супругой из-за распределения имущества и деловых активов. Анна заявляла, что та намеревалась забрать их общих детей.

Каменева стала вдовой в 2013-м году, когда ее супруг попал в аварию на Кутузовском проспекте.