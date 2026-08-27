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Новости России

Mash: по подозрению в убийстве вдовы Гаджи Махачева задержали ее сына

Никита Рязанцев
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Силовики задержали несовершеннолетнего сына вдовы бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева по подозрению в ее убийстве, пишет Mash.

Ранее сообщалось, что 43-летнюю Анну Каменеву нашли мертвой в подмосковном коттеджном поселке «Жуковка-3». Рядом с ней лежали травматический пистолет и гильзы.

«Предварительно, в момент расправы он (сын. — Прим. ред.) находился вместе с приятелем», — говорится в публикации.

В окружении семьи рассказали изданию, что Каменева и Махачев не зарегистрировали брак. При этом у пары четверо детей. Глава семьи погиб в аварии на Кутузовском проспекте в 2013 году.

Как утверждается, Каменева конфликтовала с его первой женой из-за распределения имущества и деловых активов. Анна заявляла, что та намеревалась забрать их общих детей.

Как пишет Mash, среди спорных активов значатся 17 участков площадью 113 тысяч квадратных метров, шесть домов, четыре квартиры, нежилые помещения, акции, дивиденды и доли в компаниях.

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