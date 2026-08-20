Герой мема «Плохо, плохо, неважно» Владимир из Кулунды погиб на СВО

На специальной военной операции погиб 50-летний Владимир из села Кулунда Алтайского края, ставший известным благодаря вирусному мему. Об этом сообщает канал SHOT.

По данным источника, Владимир ушёл на специальную военную операцию в марте 2026 года. Буквально через месяц его отправили на передовую, где он погиб в бою. Незадолго до гибели Владимир звонил матери и говорил, что отправляется на фронт.

Владимир стал известен широкой аудитории благодаря участию в шоу «Давай поженимся!» на Первом канале. Эфир с его участием вышел 20 марта 2018 года. Тогда он получил отказ от одной из участниц, и его эмоциональная реакция запомнилась зрителям:

«Плохо. Плохо-плохо, неважно. Дела у меня очень плохие».

Спустя годы, в конце 2024 года, этот фрагмент стремительно разошёлся по социальным сетям и стал вирусным мемом. Неожиданная популярность принесла герою мема десятки тысяч подписчиков в социальных сетях. Владимир активно вёл свои аккаунты, где: делился историями о жизни в селе Кулунда, рассказывал о любовных перипетиях, записывал на заказ поздравительные видео, получал поддержку от зрителей в виде донатов.